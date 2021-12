Ligue 1 : Strasbourg assomme Nice et se rapproche du podium

Après le traditionnel multiplex voyant les victoires respectives de l'AS Monaco, Montpellier, Angers et Nantes, la 17e journée de Ligue 1 se poursuivait ce dimanche à 17 heures avec une affiche prometteuse entre l'OGC Nice (4e, 28 pts) et le Racing Club de Strasbourg (11e, 23 pts). À l'Allianz Riviera, les Niçois, inquiétants dans le jeu, sortaient de deux défaites et un nul et espéraient donc se relancer contre des Alsaciens étincelants ces dernières semaines. Portés par une attaque de feu (31 buts marqués au coup d'envoi), les Strasbourgeois, invaincus depuis le 31 octobre, restaient quant à eux sur deux victoires et trois nuls. Pour cette rencontre, Julien Stéphan alignait son habituel 5-3-2 avec Ajorque et Diallo devant. Gameiro débutait sur le banc. De son côté, Christophe Galtier optait pour un 4-4-2 où Delort et Dolberg formaient le duo d'attaque. En défense, le coach des Azuréens préférait Daniliuc à Dante.

Solides dès l'entame du match, les Alsaciens imprimaient un pressing intense qui mettaient en difficulté le Gym. Poussés à évoluer en bloc bas, les Niçois se mettaient logiquement en danger et Sissoko, seul face au but, sonnait la première charge, mais Benitez sortait un arrêt de grande classe pour préserver les siens (9e). Littéralement étouffés et pris de vitesse sur toutes les actions strasbourgeoises, les hommes de Christophe Galtier ne parvenaient pas à sortir de la pression. Alerté dans la surface par Thomasson, Diallo, à la lutte avec Todibo, reprenait alors le ballon aux six-mètres, mais sa tête passait juste au-dessus de la transversale de Benitez (20e). Dans la foulée, le RCSA allait finalement être récompensé de cette séduisante entame de match. A la conclusion d'un superbe mouvement collectif, Sissoko, très actif, trouvait Ajorque en profondeur. À la lutte avec Bard, le buteur alsacien concluait victorieusement d'un pointu (0-1, 21e).

L'attaque de feu strasbourgeoise glace l'Allianz Riviera !

Piqués à vif, les Aiglons tentaient de réagir en évoluant bien plus haut sur la pelouse de l'Allianz Riviera mais ne se montraient absolument pas dangereux face à une défense strasbourgeoise parfaitement en place. Dépassés dans tous les compartiments du jeu, les coéquipiers de Lemina frôlaient même la correctionnelle sur un contre éclair des Alsaciens. Trouvé sur le côté gauche de la surface, Diallo éliminait Todibo avant de s'écrouler en pleine surface mais après plus de deux minutes de tergiversations, Jérémie Pignard, l'arbitre de la rencontre, décidait de revenir sur sa décision initiale et d'annuler le penalty (40e). Incapables de développer leur jeu, les Aiglons étaient pourtant tout proches de réaliser le hold-up juste avant la pause. A la suite d'un corner strasbourgeois, Kluivert s'échappait en contre et adressait un centre parfait pour Delort. Seul face à Sels, l'attaquant niçois manquait de tranchant et butait sur le dernier rempart du Racing (44e). Au retour des vestiaires, Christophe Galtier procédait à deux changements pour tenter de relancer la formation azuréenne. Remplaçant au coup d'envoi, Dante faisait son apparition aux dépens de Daniliuc pris, à de maintes reprises, sur les offensives strasbourgeoises. Lotomba cédait quant à lui sa place à Atal. Mais malgré ces ajustements, les Aiglons éprouvaient toujours les mêmes difficultés à se montrer dangereux sur le but alsacien.

Plus inspiré collectivement, le Gym se rendait aussi coupable d'une trop grande imprécision technique pour inquiéter les visiteurs. Trouvé sur le côté gauche, Dolberg tentait alors de réveiller les siens mais après avoir pris le meilleur sur Djiku, le numéro 9 des Aiglons voyait sa frappe repoussée par Sels, vigilant au premier poteau (62e). Dans la foulée, Bard, blessé à la cuisse gauche, sortait sur civière dans une soirée décidemment noire pour les Azuréens. Plus fringants en fin de rencontre à l'image de cette tête croisée de Dante (71e) ou de celle de Dolberg (76e), les Niçois butaient malgré tout sur la défense alsacienne et se faisaient finalement punir par Diallo, auteur d'une talonnade subtile en plein cœur de la surface (0-2, 82e). Dans la foulée, Thomasson assommait définitivement l'OGC Nice. A la conclusion d'une nouveau contre tranchant, le milieu strasbourgeois piquait son ballon et trompait Benitez (0-3, 84e). Sous l'eau en fin de rencontre, l'actuel 4e de Ligue 1 était même tout proche de s'incliner une quatrième fois mais Gameiro, récemment entré en jeu, butait sur le portier niçois (88e). Avec cette large victoire (3-0), Strasbourg grimpe à la sixième place et confirme son excellente série. Inquiétants ces dernières semaines, les Aiglons restent au pied du podium et semblent s'essouffler collectivement.

