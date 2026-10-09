PSG : Lucas Chevalier ouvre la porte à un départ

Arrivé au PSG avec l’ambition de franchir un cap, Lucas Chevalier traverse une période délicate. Son dernier match remonte au 23 janvier contre Auxerre, et sa seule apparition de la saison a eu lieu en amical contre Majorque, pendant l’été. Une situation difficile à vivre pour le portier de 24 ans, qui pouvait prétendre à une place dans la hiérarchie des gardiens des Bleus, il y a encore quelques mois. Absent de la Coupe du Monde et du premier rassemblement sous Zidane, l’ancien Lillois doit se contenter de travailler dans l’ombre.

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Pour autant, le Français ne compte pas baisser les bras. Selon L’Équipe, son entourage assure qu’il reste déterminé à inverser la tendance. En interne, son investissement est apprécié, même si sa frustration est bien connue. « Il continue à être patient, à travailler dur. Il a accepté l’ombre », confie un proche du gardien, qui estime que cette période de retrait pourrait aussi lui permettre de revenir plus fort. Après avoir choisi de rester à Paris cet été, après une discussion avec Luis Enrique, Chevalier semble prêt à se battre pour sa place.

Un départ en janvier n’est pas à exclure

Mais combien de temps le portier français pourra-t-il accepter cette situation ? S’il veut retrouver son rang dans la hiérarchie des Bleus, Chevalier a besoin de jouer régulièrement pour poursuivre sa progression. Un départ lors du mercato de janvier n’est pas à exclure si la situation n’évolue pas en sa faveur dans les prochaines semaines. De son côté, le PSG ne ferme pas totalement la porte à cette possibilité. « C’est trop tôt. On ne sait pas ce qu’il peut se passer dans les prochains mois », a expliqué une source proche du club.

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Pour l’instant, le PSG espère encore voir la hiérarchie évoluer, surtout en cas de baisse de régime de Safonov. Mais la confiance donnée au Russe semble solide, alors que les dirigeants parisiens n’ont pas oublié les difficultés rencontrées par Chevalier lors de ses premiers mois. L’envie de recruter Zion Suzuki, avant qu’il ne rejoigne Aston Villa, avait déjà illustré les interrogations sur le poste. Désormais, Lucas Chevalier devra saisir la moindre opportunité pour espérer changer la donne.