Ballon d’Or : Thibaut Courtois enrage pour Kylian Mbappé

Deuxième du Ballon d’Or 2026, Kylian Mbappé est déjà tourné vers sa nouvelle quête d’après Thibaut Courtois. Interrogé par Canal+ après la victoire du Real Madrid face à l’AEK Athènes ce mercredi (2-3), le portier belge a affirmé que son coéquipier avait déjà digéré cette défaite. Il a également pointé du doigt les votes de certaines journalistes.

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«Si Kylian a digéré ? Oui, ce sont les gens qui votent, parfois c’est dur de comprendre certains votes. Des journalistes ne le mettent pas dans le TOP 10, même Lamine Yamal, même Kane… je ne comprends pas la manière de voter de certains journalistes, mais bon, c’est toujours comme ça. Il est en train d’essayer de gagner le Ballon d’Or de l’année prochaine, il a commencé à marquer, et on va essayer de gagner la Champions League ou la Liga. »