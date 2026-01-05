CAN 2025 : chambrage, rivalité et gros enjeu, le choc Algérie-RDC est lancé !

Depuis l’annonce de l’affiche, les supporters de football comptent les jours. L’Algérie et la RDC vont croiser le fer en 8es de finale de la CAN 2025. Le gros choc de ce tour de Coupe d’Afrique entre deux équipes en forme ces dernières semaines. Les Fennecs ont bluffé leur monde sur ce début de compétition avec trois victoires en trois matches et des joueurs en grande forme depuis le début du tournoi. Surtout, la formation emmenée par Riyad Mahrez peut compter sur un public algérien présent en masse à Rabat pour soutenir l’équipe. Sur ce début de CAN, le stade Moulay El Hassan affiche quasiment complet et les joueurs ont le sentiment de jouer à domicile.

La suite après cette publicité

En face, la RDC impressionne depuis plusieurs mois. Demi-finaliste de la dernière CAN, la formation emmenée par Sébastien Désabre est montée en puissance, s’offrant notamment le Cameroun et le Nigéria lors des barrages du Mondial 2026. Dans cette CAN, la RDC a tenu tête au Sénégal, grand favori, et aura à cœur de faire tomber cette équipe d’Algérie pour tenter d’aller au bout. « Avec mon staff technique, nous connaissons très bien l’Algérie, même si c’est la première fois que nous allons l’affronter depuis que je suis en RDC. Ce sera serré et indécis entre deux équipes qui ont des arguments collectifs et individuels, avec des caractéristiques différentes », expliquait en conférence de presse ce lundi matin le coach Sébastien Désabre.

La suite après cette publicité

Un enjeu sportif fort

Pour cette affiche, tout ne se jouera pas que sur le terrain. Les supporters de la RDC, eux aussi présents en masse dans cette CAN — comme en témoigne l’ambiance folle lors de RDC-Botswana à Rabat — ont déjà commencé à chambrer les supporters algériens aussi bien sur les réseaux sociaux que sur place. « On va les chicoter comme on dit chez nous, on n’a peur de personne. Qu’ils fassent attention au grand Mbemba, les Algériens », glisse avec le sourire Nathan, venu de France pour soutenir la RDC lors des 8es de finale. « Je n’étais pas là au début, mais quand j’ai vu l’affiche, j’étais obligé de venir. Je suis venu avec mon pote algérien, le vainqueur va pouvoir vanner l’autre pendant longtemps. » Son pote justement, Mehdi, est plus mesuré. « On n’a peur de personne, nous. On va les taper, mais bon, je préfère parler après, je ne veux pas porter l’œil ! Mais eux qu’ils fassent attention à Maza, Mazadona même comme on l’appelle ici. »

Des histoires et des chambrages comme celui-là, il y en a des centaines ici à Rabat entre deux grosses communautés réputées pour se taquiner autour du football. Pour la petite anecdote, lors du match entre la RDC et le Botswana, disputé à quelques mètres à peine de l’hôtel Marriott qui accueille l’Algérie pendant la CAN, une cinquantaine de supporters de la RDC se sont empressés de venir chanter et chambrer devant l’hôtel. « J’étais là et c’était bon enfant. J’ai vu sur les réseaux que certains ont dit que c’était irrespectueux et qu’on avait réveillé les joueurs. Mais il n’y a eu que du chambrage. On s’est régalés et on a hâte de régler ça sur le terrain », ajoute Nathan. Ce mardi, à 17h, les deux équipes vont donc s’affronter pour un choc. Et après le match, il y aura forcément des déçus, aussi bien du côté des joueurs que des supporters. Pour l’équipe victorieuse, ce sera une première étape de franchie avant un probable parcours du combattant. Mais les supporters pourront se consoler en chambrant le perdant, qui devra encaisser à la fois un échec sportif… et des vannes pendant longtemps. Mais c’est aussi ça, l’esprit de la CAN !