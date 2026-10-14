Ligue des Champions : le triplé de Barcola porte Liverpool, Feyenoord renverse Côme

Suite de cette 2e journée de Ligue des Champions avec le déplacement attendu de Liverpool sur le terrain de LASK. Le club anglais devait une revanche à ses supporters après avoir été giflé à domicile par Manchester City le week-end dernier (3-0). Certains joueurs ont même été pointés du doigt à l’instar de Barcola et surtout Wirtz, tous deux décevants à des échelons différents. Iraola a d’ailleurs frappé fort en Autriche avec un onze de départ sans Van Dijk ni Mac Allister, mais avec l’ancien Parisien en attaque et l’Allemand en meneur de jeu. Un choix qui a donné raison à l’entraîneur basque. Malgré une certaine résistance et une belle situation (11e), les locaux ont rapidement pris l’eau dans cette rencontre.

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D’abord maladroits et pas assez tranchants, les Reds ont fini par ouvrir le score grâce à une tête solide d’Araujo sur un corner de Tsimikas (0-1, 22e). Dans la foulée, Barcola profitait d’un gros travail de Ngumoha dans la surface, puis d’une remise intelligente de Koumas, pour marquer son tout premier but sous ses nouvelles couleurs d’une frappe sans contrôle (0-2, 24e). Liverpool avait fait le plus dur et déroulait son football. La VAR refusait un but de Koumas pour un hors-jeu logique (30e), tandis que Gravenberch trouvait le poteau d’un tir croisé (32e). En confiance avec notamment un joli petit pont quelques instants plus tôt, Barcola s’offrait un doublé après avoir combiné avec Wirtz sur la gauche de la surface (0-3, 38e). La seconde période s’annonçait longue pour les champions d’Autriche.

Barcola libéré, Wirtz retrouve des couleurs

Rapidement après la reprise, Frimpong concluait de la tête un centre de Tsimikas, lui-même servi en profondeur par Barcola (0-4, 51e). Le jeune Koumas a bien cru participer lui aussi à la fête en transformant une offrande de Wirtz, avant d’être à nouveau signalé en position de hors-jeu (53e). Si Barcola ne fut pas loin d’offrir une balle de but à Koumas, Liverpool connaissait un léger passage à vide au moment où Iraola remplaçait toute sa charnière centrale. Linz en profitait pour sauver l’honneur grâce à l’entrant Ljubicic (1-4, 64e). Ce temps faible ne durait pas puisque Frimpong déposait un centre au cordeau pour le triplé de Barcola (1-5, 66e), qui frôlait le quadruplé (69e). Koumas a fini par être récompensé au terme d’une belle séquence de pressing collectif (1-6, 72e). Seule ombre au tableau pour les Scousers, un relâchement coupable en fin de match qui a permis le doublé de Flecker (74e, 77e), et d’alléger un peu la défaite du LASK (3-6).

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Avec ce 2e succès en autant de journées, les Reds frappent fort et prennent la 2e place juste derrière le FC Barcelone, en attendant les duels du soir, notamment ce choc entre Manchester City et le PSG (21h). Dans l’autre confrontation de ce début de soirée, Côme, vainqueur du RB Leipzig en ouverture de la compétition, et sensation de Serie A, se rendait sur le terrain du Feyenoord. Dans cette affiche équilibrée sur le papier, les hommes de Cesc Fabregas ont ouvert la marque sur un contre éclair mené et conclu par Diao (0-1, 18e), déjà buteur face au RBL. Cette joie fut de courte durée puisque Zechiël égalisait pour les Néerlandais (1-1, 20e). En seconde période, l’homme du match Hadj Moussa offrait l’avantage à son équipe (2-1, 52e), avant que le succès se concrétise par un but contre son camp du malheureux Robert Sanchez (3-1, 82e). La réduction de l’écart signée Douvikas (3-2, 90e+3) n’y changeait rien. Le club de Rotterdam remonte à la 20e place en prenant ses premiers points.

Les résultats des matchs de 18h45 :

LASK 3 - 6 Liverpool : Ljubicic (64e), Flecker (74e, 77e) ; Araujo (22e), Barcola (24e, 38e, 66e), Frimpong (51e), Koumas (72e)

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Feyenoord 3 - 2 Côme : Zechiël (20e), Hadj Moussa (52e), Sanchez (csc 82e) ; Diao (18e), Douvikas (90e+3)