Real Madrid : nouvelles révélations alarmantes sur la relation entre Kylian Mbappé et Vinicius Junior

Il n’aura échappé à personne que parmi les problèmes du Real Madrid, les positionnements de Vinicius Junior et de Kylian Mbappé sont trop souvent rapprochés. Durant les matchs, le Français vient souvent se décaler sur le côté gauche, là où évolue habituellement l’ailier brésilien. Résultat, les deux joueurs se marchent régulièrement dessus et désertent en plus de cela la surface de réparation. Le constat était déjà là l’an passé avec Xabi Alonso puis Alvaro Arbeloa. José Mourinho n’a pas encore réussi à trouver la bonne formule, malgré les bonnes statistiques de l’ancien Parisien.

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Performant devant le but, il est néanmoins régulièrement la cible de critiques pour son comportement en dehors des terrains. Malgré son soutien affiché en conférence de presse hier, le technicien du Real Madrid n’a pas vraiment apprécié les différents posts publiés par la star sur les réseaux sociaux, lui qui vient de se remettre de sa blessure au genou contractée en équipe de France. Il empiète également sur la zone de Vinicius. Ce dernier n’est que l’ombre de lui-même depuis le début de la saison, voire méconnaissable sans faire un mauvais jeu de mots par rapport à sa nouvelle apparence physique.

«C’est un problème de football et d’ego, mais surtout de football»

The Athletic est allé à la rencontre de plusieurs sources qui racontent les problèmes internes liés aux deux joueurs. «Ce n’est pas qu’ils ne s’entendent pas ou qu’ils se détestent, mais ils se comparent sur tout, et si l’un ne défend pas, l’autre non plus», explique un premier observateur, qui a requis l’anonymat pour parler. «C’est un problème de football et d’ego, mais surtout de football», lâche un autre, habitué du centre d’entraînement du Real Madrid. Forcément, cela joue sur les performances et les résultats du club, en nette chute libre depuis deux ans maintenant.

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«Soit il y a un changement structurel, soit ils ne pourront pas progresser, poursuit un technicien, ancien d’un staff technique du club. Il y a beaucoup de talent créatif, mais il est impossible d’être performant de manière durable en défendant à huit, et est très difficile d’organiser son attaque lorsque vos meilleurs joueurs accélèrent constamment le jeu et recherchent les mêmes espaces.» «L’équipe doit mieux défendre et être plus efficace en attaque, déclare même une source proche de Mourinho. C’est sur cela que Mou s’est concentré pendant la trêve : trouver des solutions internes et tactiques pour combler les lacunes de l’équipe.»

«Le problème ne sera pas résolu tant que Vinicius ou Kylian Mbappé ne sera pas parti»

Pour le moment, les effets sont trop limités pour permettre à la Casa Blanca de se hisser au niveau du FC Barcelone en Liga ou à ses concurrents européens en Ligue des Champions. La trêve internationale, sans les deux joueurs, a peut-être permis au coach portugais de réfléchir à de nouvelles solutions. Le visage de l’équipe ce soir lors de la réception de Villarreal (21h) livrera un premier indicateur. L’ancien membre de l’équipe technique n’y croit pas et ne voit qu’une seule solution. «Le problème ne sera pas résolu tant que Vinicius ou Kylian Mbappé ne sera pas parti.» Ça a le mérite d’être clair.