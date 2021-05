Premier League : Leicester se rapproche de la Ligue des Champions en battant Manchester United

C'est un duel décisif qui se disputait ce soir du côté d'Old Trafford. Plus pour les Foxes que pour les locaux d'ailleurs, puisque l'écurie entraînée pour OGS avait déjà mathématiquement assuré sa qualification pour la Ligue des Champions. En face, les troupes de Brendan Rodgers pouvaient ainsi se mettre en excellente position pour y parvenir en cas de victoire dans le Théâtre des Rêves ce mardi soir, notamment grâce aux mauvais résultats récents de West Ham, qui restait quand même dans leur roue, comme une équipe de Liverpool qui revient bien. Pour ce duel, le tacticien norvégien facilitait d'ailleurs les choses à son rival du soir, avec une équipe totalement recomposée où on retrouvait notamment un milieu Van de Beek - Matic et un quatuor offensif Diallo-Mata-Elanga et Greenwood devant !

La suite après cette publicité

Chez les Foxes, la bande de Jamie Vardy était pratiquement au complet, et le buteur britannique était ainsi bien entouré des habituels Iheanacho ou Tielemans. Le milieu de terrain belge allait d'ailleurs assez vite s'illustrer, avec un joli centre au deuxième poteau dont profitait Luke Thomas, qui propulsait le cuir au fond des filets d'une belle volée (0-1, 1 0e). Une entame de rencontre idéale pour les Foxes, qui ne laissait présager que du bon. Pourtant, cinq minutes plus tard, Mason Greenwood climatisait tout ce beau monde avec une belle frappe croisée suite à un service d'Amad Diallo (1-1, 15e). Preuve que les Red Devils n'étaient pas venus en tongues ce soir.

Leicester était bien supérieur en deuxième période

Les visiteurs ne peinaient cependant pas à réagir et Jamie Vardy faisait mal devant. De Gea devait lui sortir une belle claquette sur ce centre tir empoisonné de Tielemans (28e). Beaucoup de domination, mais finalement peu d'occasions, notamment à cause de nombreuses erreurs dans les derniers mètres. Pourtant, l'arrière-garde mancunienne était tout sauf sereine ce mardi, mais les joueurs offensifs de Leicester n'en profitaient clairement pas. Au retour des vestiaires, le jeu était un peu plus équilibré, avec des Amad Diallo et des Anthony Elanga qui avaient envie d'impressionner OGS.

Donny van de Beek, qui avait aussi des choses à prouver, n'était pas spécialement brillant, mais il sauvait les siens sur cette frappe de Thomas (58e). Derrière, c'est De Gea qui empêchait le deuxième but des Foxes avec une intervention devant Iheanacho (59e). Ce qui devait arriver arriva finalement, et Çağlar Söyüncü faisait trembler les filets. Le Turc, sur un corner botté par Marcus Albrighton, se défaisait de ses vis à vis et propulsait le ballon au fond (1-2, 66e). Tielemans était tout proche du break sur cette remise de la tête de Vardy (73e). Le score n'a plus bougé. Les trois points en poche, Leicester passe troisième, devant Chelsea, et a provisoirement huit et neuf points d'avance sur West Ham et LiverpooL.