Jamal Musiala a subi une nouvelle opération

Le meneur de jeu du Bayern Munich s’est récemment fait retirer la plaque implantée dans son pied à la suite de sa grave blessure subie il y a un an lors de la Coupe du monde des clubs face au Paris Saint-Germain nous apprend Kicker. Une intervention programmée afin d’éviter de nouveaux problèmes à long terme, mais qui le contraint de manquer le début de la préparation estivale des Bavarois.

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Le milieu offensif de 23 ans poursuivra sa rééducation à Munich avant de reprendre l’entraînement individuel à partir du 31 juillet. Si son programme se déroule comme prévu, il devrait retrouver le groupe après le retour de la tournée asiatique, début août. L’objectif de Musiala est désormais clair : être opérationnel pour la Supercoupe d’Allemagne face au Borussia Dortmund, prévue le 22 août, puis pour le coup d’envoi de la Bundesliga une semaine plus tard.