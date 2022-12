CdM 2022, EdF : Youssouf Fofana et Ibrahima Konaté se tiennent prêts

On pensait la vague de forfaits passée, elle pourrait bien de nouveau pointer le bout de son nez. Absents de la dernière séance d'entraînement, Adrien Rabiot et Dayot Upamecano semblent avoir pris froid et pourrait ne pas pouvoir tenir leur place ce mercredi, comme l'indique L'Équipe. Une éventualité à laquelle a tenté de parer Didier Deschamps, lui qui a fait participer Youssouf Fofana et Ibrahima Konaté à la mise en place tactique, hier soir.

S'ils ont tous les deux déjà disputé de nombreuses minutes durant la compétition, ils ne se sont pas encore montrés aussi déterminants que les deux joueurs titulaires. En cas de présence dans le onze de départ tricolore ce soir, les deux joueurs de 23 ans ne devront pas céder à la pression d'une telle rencontre, tout en parvenant à se mettre au diapason de leurs coéquipiers.

