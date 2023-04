Bayern Munich : Thomas Tuchel lance déjà un avertissement à ses joueurs

La suite après cette publicité

Alors que la première trêve internationale après la Coupe du Monde au Qatar venait tout juste de fermer ses portes en milieu de semaine, les différents championnats reprenaient leurs droits ce weekend avec de nombreuses confrontations au programme de ce samedi notamment. Et la Bundesliga ne manquait pas à l’appel avec un duel au sommet entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund à l’Allianz Arena comptant pour 26ème journée du championnat allemand. Ce 133ème Klassiker était également particulièrement scruté par les observateurs pour les grands débuts de Thomas Tuchel sur le banc du club bavarois tandis que les visiteurs étaient invaincus lors de leur dix derniers matches en championnat (9 victoires, 1 nul) et s’avançaient sûrs de leur force.

Battus sur la pelouse de Leverkusen avant la trêve internationale (1-2), les Bavarois avaient une pression toute particulière sur les épaules avant ce choc donc. Néanmoins, les coéquipiers de Benjamin Pavard prenaient d’ailleurs tout de suite le contrôle de la rencontre malgré quelques petites imprécisions. Bien aidé par l’énorme boulette de Gregor Kobel, Dayot Upamecano inscrivait un but de sa moitié de terrain puis l’ogre bavarois déroulait avec un doublé de Thomas Muller et une dernière brindille de Kingsley Coman. Eric Choupo-Moting tentait d’alourdir le score mais c’est bien les visiteurs qui réduisaient l’écart par deux fois en fin de rencontre grâce à Emre Can et Donyell Malen.

Après la rencontre, même si l’entraineur allemand était forcément tout sourire dans la foulée de cette première réussie, Thomas Tuchel a d’ailleurs lancé un avertissement à ses joueurs au micro du diffuseur de ce Klassiker. «Aujourd’hui, nous avons fait un bon premier pas. Le jeu était un peu trop sauvage, nous voulions plus de domination et de contrôle. Nous avons commencé très nerveusement. En fait, tout le match a été trop négligé, avec trop de pertes de balle. La volonté de travailler en dehors du ballon était extrêmement élevée» a notamment lancée le nouveau chef d’orchestre du Bayern Munich qui n’était visiblement pas complètement satisfait de la performance de ses joueurs face au rival du Borussia Dortmund.

Thomas Tuchel a ensuite détaillé ce qui n’avait pas été à son goût face à Dortmund. «Nous avons beaucoup de choses à analyser. L’équipe est extrêmement désireuse d’apprendre. Je comprends que certaines choses n’aient pas encore fonctionné. Dans l’ensemble, nous avons perdu le ballon à de nombreuses reprises, ce qui nous a rendu la vie difficile» a tenu à rappeler l’entraineur du club bavarois même s’il a poursuivi sur la nécessité de trouver le rythme de l’équipe : «nous voulons être calmes et sereins en possession du ballon. C’est un peu comme un groupe ou un orchestre. Nous devons trouver notre rythme.» Malgré la belle victoire de son équipe, Thomas Tuchel compte bien continuer de peaufiner les derniers réglages alors que la fin de saison s’annonce épique pour l’ogre bavarois entre la Bundesliga et la Ligue des Champions.