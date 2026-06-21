CdM 2026, Tunisie : en larmes, Ali Abdi allume la fédération

Pas de miracle pour la Tunisie. Après une préparation et un début de Coupe du Monde chaotique, marqué par une humiliation face à la Suède (5-1) qui aura causé le renvoi de Sabri Lamouchi, les Aigles de Carthage ont à nouveau pris la foudre face à une impitoyable équipe japonaise (4-0). Comme lors de leurs six autres participations à un Mondial, les Tunisiens ont pris la porte dès le premier tour. L’arrivée en pompier d’Hervé Renard n’aura pas eu l’effet escompté, et le défenseur niçois Ali Abdi a d’ailleurs tenu à s’excuser auprès de l’entraîneur français. Au micro de la télé tunisienne, il a également chargé sa fédération.

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🇹🇳 | Ali Abdi en larmes après la défaite 4-0 face au Japon.



« Je m’excuse auprès des supporters tunisiens, pas auprès des gens qui s’amusent à sortir des informations à droite à gauche. Ce n’est pas dans l’intérêt du pays. Nous n’avons pas le temps de travailler, on casse tout… pic.twitter.com/6hG2CXGXOD — Tounes El Khadra | تونس الخضراء 🌿🇹🇳 (@TounesKhadra) June 21, 2026

«Je m’excuse auprès des supporters tunisiens, pas auprès des gens qui s’amusent à sortir des informations à droite à gauche. Ce n’est pas dans l’intérêt du pays. On n’a pas le temps de travailler, on casse tout pour reconstruire à chaque fois à la place de corriger les défauts. On vient jouer une Coupe du monde avec des joueurs qui n’ont jamais joué ensemble. Construire une sélection compétitive demande du temps et de la stabilité. On ne peut pas préparer un Mondial en disputant quelques matchs à peine, face à des adversaires qui se préparent depuis des années.» La Tunisie aura un dernier match à jouer face aux Pays-Bas. Une rencontre sans enjeu sportif pour les Tunisiens, mais essentielle pour sauver l’honneur.