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EdF : Jean Butez est dans la pré-liste de Zinédine Zidane

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Jean Butez sous le maillot de Côme @Maxppp

Vendredi, à 18 heures, Zinédine Zidane dévoilera sa première liste en tant que sélectionneur tricolore. Un évènement très attendu par les fans, alors que de nombreuses nouveautés sont attendues. De nombreux noms de joueurs pré-convoqués ont d’ailleurs déjà fuité, comme Enzo Le Fée, Esteban Lepaul ou Ismaëlo Ganiou, entre autres.

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fais ta liste des 26 comme Zinedine Zidane

L’Equipe indique que Jean Butez, le portier de Côme, est aussi dans la pré-liste de Zinédine Zidane pour les duels contre la Turquie, la Belgique et l’Italie. Titulaire dans les cages de Côme, le portier de 31 ans pourrait donc être appelé pour la première fois demain. Affaire à suivre…

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