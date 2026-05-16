D1 féminine : le Paris FC élimine le PSG et affrontera l’OL en finale

En attendant le derby qui opposera les hommes dimanche soir, le Paris FC et le Paris Saint-Germain se retrouvaient en demi-finale des play-offs de D1 Arkema Première Ligue, ce samedi soir. Un choc qui a tourné à l’avantage des filles de Sandrine Soubeyrand face à celle de Paulo Cesar, qui se sont imposés (1-0) grâce à un but de Hawa Sangaré (88e).

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Le Paris FC se qualifie ainsi pour la finale du championnat de France et affrontera l’Olympique Lyonnais, large vainqueure de Nantes (8-0), le 29 mai prochain au Groupama Stadium. Le PFC valide par la même occasion son ticket pour la phase de ligue de Ligue des Champions la saison prochaine, comme l’OL Lyonnes.