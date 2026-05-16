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D1 féminine

D1 féminine : le Paris FC élimine le PSG et affrontera l’OL en finale

Par Kevin Massampu
1 min.
Clara Matéo avec le Paris FC @Maxppp
Paris FC 1-0 Paris SG

En attendant le derby qui opposera les hommes dimanche soir, le Paris FC et le Paris Saint-Germain se retrouvaient en demi-finale des play-offs de D1 Arkema Première Ligue, ce samedi soir. Un choc qui a tourné à l’avantage des filles de Sandrine Soubeyrand face à celle de Paulo Cesar, qui se sont imposés (1-0) grâce à un but de Hawa Sangaré (88e).

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Le Paris FC se qualifie ainsi pour la finale du championnat de France et affrontera l’Olympique Lyonnais, large vainqueure de Nantes (8-0), le 29 mai prochain au Groupama Stadium. Le PFC valide par la même occasion son ticket pour la phase de ligue de Ligue des Champions la saison prochaine, comme l’OL Lyonnes.

Pub. le - MAJ le
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