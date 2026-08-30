OM : Bruno Genesio fait une grande annonce sur la fin de mercato

Il s’agit assurément du pire été de l’OM. Miné par d’énormes soucis financiers et contraint de vendre en grande quantité pour rentrer dans les clous imposés par la DNCG, le club phocéen s’est beaucoup affaibli cet été. Comble de cet été noir, les dirigeants marseillais n’ont pas été capables de recruter le moindre joueur pour pallier cette vague de départs. Une réalité inquiétante qui contraint forcément les supporters phocéens à revoir leurs ambitions à la baisse pour la saison en cours. La semaine dernière, l’Olympique de Marseille s’était pourtant imposé face à Strasbourg lors de la première journée de Ligue 1.

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Mieux que ça, les Phocéens avaient réalisé un superbe match et avaient surclassé les Alsaciens (4-0). Une victoire en trompe-l’œil. Privés d’Igor Paixao, en instance de départ, les hommes de Bruno Genesio se déplaçaient à Monaco sans certitude. Avec un onze remanié, Marseille a logiquement été battu par l’AS Monaco ce dimanche. Inférieurs, les Olympiens n’ont pas existé et ont logiquement été battus après un doublé de Paris Brunner. Une défaite qui fait office de dur retour à la réalité pour un effectif marseillais fortement affaibli après un mercato inquiétant.

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Les joueurs de l’OM essayent de rester positifs

Malgré un jeu globalement intéressant et de l’envie chez plusieurs Marseillais, la marche était beaucoup trop haute face à des Monégasques plus rodés. Manquant cruellement de personnalité et d’individualités pour faire la différence offensivement, Marseille n’a pas été capable de se créer de vraies opportunités pour marquer. Et avec la blessure de Tochukwu Nnadi et plusieurs joueurs déjà au bout du rouleau, l’avenir s’annonce déjà inquiétant pour des Marseillais qui affrontent le Paris FC, Rennes, Besiktas et le PSG dans les prochaines semaines. Après la rencontre, Angel Gomes s’est présenté abattu mais désireux de rester soudé dans les prochaines semaines comme il l’a affirmé au micro de Ligue 1+ : «je pense que le match ce à quoi on s’attendait. Ils ont eu quelques opportunités et ils ont été efficaces. Ca ne joue pas à grand-chose, on sait la saison est longue, il faut rester positif. Il y a des soucis au club mais on doit rester soudés pour faire une saison positive. C’est compliqué pour tout le monde, il faut rester optimiste et répondre présent collectivement.» Un son de cloche qui également partagé du côté de Bruno Genesio.

Alors qu’on lui avait sûrement promis un projet plus ambitieux cet été, l’ancien coach de Rennes et du LOSC garde le cap. Et comme son joueur, le natif de Lyon insiste sur l’importance de ne pas lâcher dans une saison qui s’annonce complexe : «c’est un sentiment partagé parce qu’on a l’impression d’être pas si loin de Monaco lorsqu’on analyse le match . Le score est défavorable. Il faut continuer à avancer. On doit travailler. Il y a des temps forts où on doit concrétiser. Je pense au rythme et à l’intensité. On voit des joueurs qui ont du mal à faire des retours et à garder un rythme élevé. Il y des choses intéressantes à garder. On a eu un manque d’efficacité. La première mi-temps on n’était pas ensemble. On n’était pas coordonné. La deuxième mi-temps on était mieux. On n’a pas lâché.» Vous l’aurez compris, l’OM va tenter de rester solidaire avant l’année de galère qui se présente face au club cette saison.

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Pour ne rien arranger, Bruno Genesio s’est présenté avec une mauvaise nouvelle en conférence de presse. Alors que beaucoup de supporters craignaient un mercato sans recrue, le tacticien de 59 ans n’a laissé aucune place au doute. Marseille ne recrutera aucun joueur cet été : «comme l’a dit Gregory Lorenzi, et le président : il n’y aura pas de recrues. Il faut 2-3 départ encore pour éventuellement 1-2 recrues. D’ici mardi, ça paraît compliqué. Je dois m’adapter à l’effectif.» Une triste nouvelle qui ne va pas arranger les affaires marseillaises sportivement.