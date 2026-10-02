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UEFA Nations League

Italie : le but égalisateur de Bastoni pour refroidir les Bleus

Par Kevin Massampu
1 min.
Bastoni (Italie) buteur contre l'Albanie @Maxppp
France 1-1 Italie

L’Italie recolle déjà au score face aux Bleus ! Quelques minutes après le coup franc magnifique d’Olise, la Squadra a profité d’une des rares erreurs techniques des Français pour revenir dans le match

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Après un mauvais contrôle de Da Cunha sur une passe de Rabiot, Alessandro Bastoni surgissait dans le dos du capitaine de Côme et ajustait parfaitement Maignan pour l’égalisation (68e). Un but qui arrive quasiment contre le cours du jeu alors que les Bleus de Zidane avaient fait le plus dur face aux Italiens. Il s’agit par ailleurs du premier but concédé par les Bleus sous l’ère Zidane.

Pub. le - MAJ le
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