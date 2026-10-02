Italie : le but égalisateur de Bastoni pour refroidir les Bleus

L’Italie recolle déjà au score face aux Bleus ! Quelques minutes après le coup franc magnifique d’Olise, la Squadra a profité d’une des rares erreurs techniques des Français pour revenir dans le match.

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🥶 QUEL COUP DE FROID AU STADE DE FRANCE !



L’Italie égalise ! Après une perte de balle française, Bastoni profite de l’espace et s’en va battre Maignan en face-à-face. Tout est à refaire pour les Bleus !



🇫🇷 France 1-1 Italie 🇮🇹 pic.twitter.com/5bPaj85SuO — TF1 (@TF1) October 2, 2026

Après un mauvais contrôle de Da Cunha sur une passe de Rabiot, Alessandro Bastoni surgissait dans le dos du capitaine de Côme et ajustait parfaitement Maignan pour l’égalisation (68e). Un but qui arrive quasiment contre le cours du jeu alors que les Bleus de Zidane avaient fait le plus dur face aux Italiens. Il s’agit par ailleurs du premier but concédé par les Bleus sous l’ère Zidane.