Ruben Kluivert explique pourquoi il a tourné le dos à la Premier League

Pleinement investi dans le projet de l’OL et déterminé à briller, Ruben Kluivert (24 ans) semble faire les jours heureux du club de Ligue 1. Malgré l’intérêt de Crystal Palace durant le précédent mercato hivernal, le Néerlandais est encore sous les couleurs de l’OL (3e). Par ailleurs, cela semble être sa plus belle décision. En effet, dans un entretien accordé au Progrès, le défenseur central a évoqué son statut, son physique peu commun, mais aussi ce transfert qui n’a finalement pas eu lieu en Angleterre. « C’était confus, car c’était très tardif en plus. Je suis heureux d’être ici, à 100 % dans ce projet à Lyon. On est encore en course en Ligue Europa et en Coupe de France, et je suis persuadé qu’on peut aller loin dans toutes ces compétitions. Pour ces raisons, je dirai que le club a bien fait de me conserver ».

La suite après cette publicité

Une confiance absolue avec la direction, mais un choix qui a été difficile à faire pour l’ancien joueur de Casa Pia, courtisé outre-Manche. « Après, peut-être que cela aurait été un deal gagnant pour tout le monde. Car l’OL m’a acquis pour une somme raisonnable (4M€ environ) et aurait pu réaliser une belle plus-value. Et à titre personnel, je ne peux le nier, la Premier League reste un rêve. Mais à choisir, je préfère la manière dont cela s’est passé. Le club a fait le bon choix », a-t-il ajouté, tout en exprimant son souhait de continuer sous la tunique rhodanienne avec laquelle il est sous contrat jusqu’en juin 2030.