PSG : nouveau rebondissement dans le dossier Tanguy Kouassi

Il sera majeur dans deux jours et aura peut-être son mot à dire. On lui souhaite en tout cas. Tanguy Kouassi sera-t-il un joueur du Paris Saint-Germain l'an prochain ? Rien n'est moins sûr. En fin de contrat aspirant dans la capitale le 30 juin prochain, le défenseur central polyvalent, également aperçu au poste de milieu défensif cette saison pour ses débuts en Ligue des champions face à Galatasaray notamment (victoire 5-0 du PSG), attise les convoitises.

Il y a quelques jours à peine, le journal L'Equipe expliquait que le PSG tentait toujours de faire signer son premier contrat professionnel au joueur apparu 15 fois avec les pros du PSG cette saison (3 buts, 3 passes décisives). Une volonté partagée par le joueur arrivé de Fontainebleau en 2016, alors que du côté de son entourage on privilégiait les propositions financières du RB Leipzig et, plus récemment, de l'AC Milan.

Le joueur veut rester à Paris, reste à convaincre ses agents

Aujourd'hui, le journal Le Parisien va plus loin et précise que le RB Leipzig et l'AC Milan, particulièrement intéressés par le Franco-Ivoirien d'1m87, ne seraient plus en course. Selon plusieurs proches, rapporte le journal, le souhait de Tanguy Kouassi est de rester à Paris. L'entourage de celui-ci doit maintenant se mettre d'accord avec Leonardo, le directeur sportif du club parisien.

Le journal précise que le joueur souhaiterait se voir offrir des garanties sportives à moyen terme. Si Leonardo ne parvenait pas à convaincre le joueur, et son entourage, Tanguy Kouassi aura alors l'embarras du choix. «Deux ou trois clubs de très grande envergure européenne» auraient retenu son attention. En choisissant le projet parisien, une chose est certaine, Tanguy Kouassi devrait sans nul doute se mettre les supporters dans la poche.