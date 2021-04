Une Super League Européenne féminine sera aussi créée

Cette nuit, douze clubs de la planète foot européenne ont fait sensation en officialisant la création de la Super League Européenne. Cependant, dans leur communiqué publié conjointement, ces formations ont également précisé qu’une version similaire pour les femmes sera également créée.

« Dès que possible, après le début de la compétition masculine, la ligue féminine correspondante sera lancée, ce qui contribuera à l'avancement et au développement du football féminin. Ce nouveau tournoi annuel apportera une croissance économique nettement plus élevée, ce qui permettra de soutenir le football européen par un engagement à long terme, que les contributions à la solidarité augmentent en fonction des revenus de la nouvelle ligue européenne », indique le communiqué.