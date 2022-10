Liga : Antoine Griezmann guide l'Atlético vers la victoire à Bilbao

La 9ème journée de Liga se poursuivait ce samedi soir avec une jolie affiche du haut de tableau entre l'Athletic Bilbao et l'Atlético de Madrid, au Stade San Mamés. Malmenés, les Colchoneros se sont contentés du service minimum contre les hommes de Ernesto Valverde (0-1), résistant à dix minutes de temps additionnel. La première période a été marquée par une intensité rapide mise par les deux équipes. Rapidement, les Madrilènes ont possession de la rencontre avec l'ouverture du score d'Alvaro Morata, auteur d'un formidable numéro de soliste en résistant à Yeray Alvarez avant d'éliminer le gardien Unai Simon. Finalement, l'arbitre Monsieur Jorge Figueroa Vazquez a annulé le but de l'attaquant avec l'aide de la VAR pour une faute au début de l'action (9e). Après ce fait de jeu, les joueurs de Diego Simeone ont complètement disparu de la circulation, terminant la première mi-temps avec aucune frappe tentée. Pendant ce temps, les Basques se sont procurés quelques opportunités intéressantes, avec notamment un tir cadré d'Álex Berenguer.

Au retour des vestiaires, l'international français Antoine Griezmann, qui s'est officiellement engagé avec l'Atlético en début de semaine, a ouvert le score sur la première tentative de son équipe (47e). Sur une passe décisive de Morata, l'ancien Barcelonais a parfaitement repris du pied droit le centre en retrait de son coéquipier et tromper Simon. Il a ainsi inscrit son troisième but en Liga cette saison, et son dixième en carrière contre Bilbao. Touché à l'épaule droite après un mauvais contact avec Berenguer, Jan Oblak est sorti sur blessure, remplacé par Ivo Grbic (69e). Ce dernier a d'ailleurs réalisé deux très belles parades sur la tête croisée de Raul Garcia (84e) puis sur une nouvelle tête d'Inigo Martinez après un corner tiré (88e). L'arbitre a annulé un penalty précédemment accordé pour une main de Reinildo sur la frappe d'Oier Zarraga, le défenseur de l'Atlético l'a finalement détournée de la tête (90e). Sur l'ensemble de la rencontre, les joueurs de Simeone ont tiré que trois fois sans véritable domination. Ils ont su être plus réalistes que les locaux basques. Avec neuf tirs dans le second acte, la plupart pris dans le dernier quart d'heure, les Rojiblancos ont trop tardé à sonner l'heure de la vengeance, laissant l'Atlético maintenir le score sans pression. Au classement, Madrid passe devant Bilbao (4ème) et s'installe à la 3ème position. En milieu de semaine prochaine, l'Athletic ira à Getafe mardi, tandis que les Colchoneros recevront le Rayo Vallecano, lors de la prochaine journée de championnat.