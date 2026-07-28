Real Madrid : le prix de Yan Diomandé choque l’Espagne

La presse sportive espagnole a l’art de retourner sa veste comme personne. Hier, plusieurs médias se sont félicités après avoir appris que Yan Diomandé a choisi de rejoindre le Real Madrid plutôt que le Paris Saint-Germain, un club qui le convoite depuis des semaines. De l’autre côté des Pyrénées, il s’agit d’une grande victoire de la part des Merengues sur les doubles vainqueurs de la Ligue des Champions. Selon Sky Germany et The Athletic, tout n’est pas encore réglé, mais cette opération d’un montant de 130 M€ entre dans sa phase finale. Ce n’est donc plus qu’une question de jours avant que l’Ivoirien, qui n’attend qu’un accord total pour aller passer sa visite médicale, enfile la tunique merengue.

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Une fois l’euphorie d’avoir battu le PSG passée, certaines voix commencent à se faire entendre afin de critiquer cette transaction jugée bien trop onéreuse. C’est le cas de Gonzalo Miró qui s’est lâché au micro de la COPE. « Il y a à peine dix jours, il était totalement inconnu du grand public. Il possède désormais une telle valeur marchande. Son prix a explosé car il a fait l’objet d’une véritable bataille entre les cinq ou six équipes capables de se l’offrir.» Le journaliste a avoué être aussi très surpris qu’on parle de lui comme du remplaçant de Vinicius Jr, qui peut être à son meilleur niveau un candidat au Ballon d’Or.

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Un prix jugé trop élevé

« Je suis furieux que le Real Madrid le laisse partir», a-t-il lancé avant de se questionner sur la pertinence de placer le joueur de Leipzig « au même niveau » qu’une star comme Vinicius. Pour lui, il n’y a pas match. Sur la même radio, Siro Lopez, lui, s’interroge sur le rôle des agents des joueurs, à savoir Roc Nation. «Le Real Madrid joue aux échecs et, curieusement, les agents de Diomandé et de Vinicius sont les mêmes.» Sur El Desmarque, Roberto Gomez, lui, estime que ses représentants sont très forts pour avoir réussi un tel deal pour un élément qui doit encore prouver et qui n’était pas une priorité pour Mourinho.

« On devrait plutôt recruter son agent », a lancé le journaliste. Sur le même média, son confrère Mati Prats estime que les Madrilènes vont surpayer ce transfert. « Le monde du football est devenu fou », a-t-il avoué. Le prix de Yan Diomandé fait clairement tiquer en Espagne. Mais le Real Madrid semble convaincu par son talent et son potentiel. Il reste à savoir si cet investissement sera une réussite pour les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu et pour Florentino Pérez, qui joue gros dans ce dossier.