La statistique impressionnante de l’OM après sa victoire lors du Classique

Par André Martins
OM PSG @Maxppp
Marseille 1-0 PSG

En s’imposant face au Paris Saint-Germain à domicile lundi soir (1-0), l’Olympique de Marseille n’a pas seulement brisé une malédiction qui pesait sur le Vélodrome depuis 11 ans, mais a aussi signé sa septième victoire d’affilée à domicile, réalisant ainsi sa meilleure série depuis la période août 2014 - janvier 2015.

À l’époque, l’équipe dirigée par Marcelo Bielsa avait remporté 11 matchs de suite sur sa pelouse. Champions d’automne cette saison-là, les Marseillais avaient cédé la première place au PSG après une défaite en avril (2-3) et avaient finalement terminé quatrièmes de Ligue 1.

