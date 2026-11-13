Ligue des Nations : les Pays-Bas collent un 7-0 humiliant à la Grèce, l’Allemagne domine la Serbie

La Ligue des Nations se poursuivait ce vendredi sur le Vieux Continent. Dans le groupe 2 de la Ligue A, ce sont les Pays-Bas qui ont fait la grosse opération du soir. Les Bataves ont infligé une véritable correction à la Grèce (7-0) au terme d’une rencontre à sens unique. Les hommes de Xavi ont rapidement pris les commandes grâce à Crysencio Summerville (6e), avant que Tijjani Reijnders ne s’offre un doublé (12e, 18e), puis un troisième but néerlandais (33e). Jurrien Timber a ensuite participé au festival offensif avec deux réalisations (40e, 59e), tandis que Donyell Malen a alourdi l’addition (61e). Malgré un but de Fotis Ioannidis à la 24e minute, finalement refusé après intervention de la VAR pour une main, les Grecs n’ont jamais été en mesure de rivaliser.

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La démonstration néerlandaise s’est également traduite dans les statistiques, avec une domination écrasante dans le jeu et les occasions. Denzel Dumfries s’est notamment illustré en délivrant deux passes décisives, tandis que Reijnders et Timber ont été les grands artisans de ce large succès. La Grèce, dépassée dans tous les compartiments du jeu, n’a jamais réussi à enrayer la machine offensive adverse. Une soirée particulièrement compliquée pour les Hellènes, face à une formation néerlandaise particulièrement inspirée. Avec ce large succès, les Pays-Bas sécurisent leur première place et valident leur qualification pour le Final 8 en mars. Les Grecs devront gérer face à la Serbie à domicile pour se qualifier lundi.

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L’Allemagne noie la Serbie, la Suisse va remonter en Ligue A

L’Allemagne a largement dominé la Serbie (3-1), au terme d’une rencontre maîtrisée de bout en bout. Les hommes de la Mannschaft ont rapidement pris les devants grâce à un but contre son camp de Srdjan Babic dès la 3e minute, avant que Florian Wirtz ne fasse le break (14e). Au retour des vestiaires, Brajan Gruda a inscrit un superbe troisième but (0-3, 50e), mettant les siens à l’abri. Malgré la réduction du score de Babic (56e), la Serbie n’est jamais parvenue à relancer véritablement la rencontre. La fin de match a été marquée par deux expulsions serbes, celles de Vanja Dragojevic (76e) et Andrija Zivkovic (89e), qui ont définitivement compliqué la tâche des Serbes, qui restent sur cinq revers en autant de matches dans le tournoi.

En dehors des larges succès des Pays-Bas et de l’Allemagne, la soirée a également été marquée par le match nul et vierge entre la Slovénie et la Suisse, un résultat qui permet aux Suisses de valider leur retour en Ligue A lors de la prochaine édition. Dans le groupe C, la Moldavie a pris le dessus sur le Kazakhstan (2-1), grâce notamment à un doublé de Petru Popescu, tandis que les autres rencontres ont animé les différentes divisions de la compétition. L’Écosse a également signé une victoire importante face à la Macédoine du Nord (2-1), grâce à un doublé de John McGinn, dont un penalty à la 74e minute. Les visiteurs avaient pourtant égalisé par Elmin Rastoder, mais les Écossais ont su reprendre l’avantage pour s’offrir un succès précieux dans la course au maintien en Ligue B.