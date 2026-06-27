CdM 2026, Égypte : grosse inquiétude pour Mohamed Salah avant les 16es

L’Égypte retient son souffle concernant l’état physique de Mohamed Salah, sorti sur blessure lors du match nul face à l’Iran (1-1). L’attaquant vedette des Pharaons, âgé de 34 ans, a dû quitter la pelouse à la 57e minute après avoir ressenti une gêne, laissant rapidement apparaître des signes d’inquiétude. Sur le banc, le joueur a été aperçu avec une poche de glace appliquée sur l’ischio-jambier gauche, tandis qu’il suivait la fin de la rencontre en encourageant ses coéquipiers depuis le banc.

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Après la rencontre, le sélectionneur égyptien Hossam Hassan s’est voulu prudent, indiquant que le joueur était toujours en cours d’évaluation par le staff médical. Selon lui, plusieurs examens doivent encore être réalisés afin de déterminer la nature exacte de la blessure. Tout en restant mesuré, il a toutefois rapporté les premiers échanges avec Salah, ce dernier affirmant ressentir une petite gène sans gravité apparente. Malgré ce discours rassurant, l’inquiétude demeure au sein de la sélection, d’autant que l’ailier avait déjà connu un problème similaire en fin de saison avec son club.