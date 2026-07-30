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Ligue 1

L’OM s’est renseigné sur Moris Valincic

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Grégory Lorenzi, le nouveau directeur sportif de l'OM @Maxppp

Cet été, l’Olympique de Marseille doit se montrer astucieux pour son mercato. Limité sur le plan financier, le club phocéen scrute en Croatie pour renforcer le poste d’arrière droit. Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, l’OM a pris des renseignements sur Moris Valincic.

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Âgé de 23 ans, ce dernier évolue au Dinamo Zagreb. Recruté par la formation croate l’an dernier contre 1,35 M€, le latéral droit a disputé 36 matches (1 but, 4 passes décisives) et possède encore trois ans de contrat avec Zagreb. Di Marzio ne précise pas si le stade de la prise d’informations a été dépassé ou non. A noter que l’Inter et le Napoli ont également eu un oeil sur le Croate.

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