« Blue Crow out » : la banderole incendiaire des supporters du Havre

La colère gronde au Havre. Quelques instants avant la réception de Lorient ce dimanche (17h15), à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1, plusieurs centaines de supporters havrais se sont rassemblés devant le stade Océane pour réclamer le départ de Blue Crow Sports Group, propriétaire du club depuis juillet 2025. À l’origine de cette mobilisation, une semaine particulièrement agitée en interne, marquée par la mise à l’écart de l’entraîneur Didier Digard, suivie des démissions du président Jean-Michel Roussier et du directeur sportif Demba Ba, le tout en seulement 48 heures. Une succession de départs qui a provoqué la colère des groupes de supporters Kop Ciel & Marine, HAC Fans et Barbarians Havrais. Réunis sous le mot d’ordre « Blue Crow out », les ultras ont directement ciblé le propriétaire américain et son dirigeant Ben Gill, dont ils contestent désormais ouvertement la gestion. Une crise institutionnelle qui intervient dans un contexte sportif déjà très préoccupant, puisque le HAC occupe la dernière place de Ligue 1, sans la moindre victoire après neuf journées (deux nuls et sept défaites).

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Organisé dans le calme, ce rassemblement a permis aux représentants des différentes associations de prendre la parole pendant une douzaine de minutes pour dénoncer la situation du club. Affirmant vouloir « défendre un club, une identité », les supporters ont regretté le départ de dirigeants qu’ils jugeaient essentiels au fonctionnement du HAC. « Les seules personnes compétentes ne sont plus là », ont-ils notamment lancé, avant d’ajouter que « les seules personnes qui peuvent incarner le club, aujourd’hui, ce sont les supporters ». Refusant désormais tout dialogue avec Blue Crow Sports Group, les ultras ont annoncé entrer dans « un conflit » avec le propriétaire, dont ils exigent la vente du club. Ils ont toutefois tenu à distinguer leur opposition à la direction de leur soutien à l’équipe, promettant d’encourager les joueurs « de la première à la dernière minute » face à Lorient. Banderoles, tifos, drapeaux et messages sonores étaient ainsi prévus dans les tribunes pour prolonger la contestation pendant la rencontre. Les associations préviennent déjà que cette mobilisation ne constitue que le début d’un « long combat » pour obtenir un changement de propriétaire.