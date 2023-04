Manchester City et le Bayern vous rapportent gros !

Retour de la Ligue des Champions et des choses sérieuses en ce début de semaine sur les pelouses européennes avec les matches retour des quarts de finale de la compétition aux grandes oreilles et le choc entre le Bayern Munich et Manchester City. Dans le cadre de la rencontre aller, Manchester City avait balayé le club munichois, à l’Etihad Stadium, en s’imposant sur un score large de 3-0, avec des buts signés Rodri, Bernardo Silva et Erling Haaland.

Mais le Bayern Munich va tout faire pour tenter de renverser le score et se qualifier pour les demi-finales dans ce match le plus attendu de ces 1/4 de finale entre une équipe de Manchester City emmené par son serial buteur Erling Haaland et une formation bavaroise qui tentera de mettre fin à une période difficile. Sur le terrain, Thomas Tuchel ne parvient pas à convaincre et, en interne, le club traverse une crise avec son vestiaire. À l’image de l’altercation en Sadio Mané et Leroy Sané.

Pour ce match ô combien décisif pour les deux clubs, le site de paris sportifs Parions Sport en Ligne vous propose un bonus de bienvenue de 90€ en freebets en misant jusqu’à 90€, que votre pari soit perdant ou gagnant, ainsi que 10€ sans dépôt avec le code FM10. Parmi les différents paris proposés par Parions Sport, voici trois cotes** intéressantes que nous avons mises en avant pour profiter de cette offre exceptionnelle :

Victoire du Bayern contre Man City (cote à 2,75)

Avec un nouvel entraîneur à sa tête, le Bayern Munich est dans une bien mauvaise passe à l’approche de la fin de saison. En témoigne le triste match aller réalisé par Thomas Tuchel et ses hommes, à l’Etihad Stadium avec une défaite salée à la clé. Mais avec la philosophie offensive prônée par Thomas Tuchel, marquer un but est une vraie possibilité. Si la qualification reste très compliquée pour le Rekordmeister, le club allemand est capable d’aller s’imposer devant son public afin de sauver l’honneur et de ne pas sortir ridicule de cette campagne de Ligue des Champions. Miser sur une victoire du Bayern Munich pourrait rapporter gros.

Victoire du Bayern 3-2, 4-2, 4-3 ou 5-1 (cote à 12,50)

Haaland, Mahrez, Silva, De Bruyne d’un côté. Coman, Müller, Mané de l’autre. Beaucoup d’éléments offensifs efficaces et réalistes devant le but. Voilà ce qui devrait promettre beaucoup de buts avec deux si belles attaques sur le papier. Quand on connaît l’animation offensive de ces deux troupes, il y a moyen de réaliser un joli coup en misant sur plusieurs buts inscrits en cumulé dans la rencontre. La rencontre devrait être animée ce mercredi soir, à l’Allianz Arena et une victoire spectaculaire du Bayern n’est pas à exclure.

Deux buts ou plus de Serge Gnabry ou Erling Haaland (cote à 3,00)

Qui d’autre que lui pour assurer son pari ? Avec 43 buts inscrits cette saison, toutes compétitions confondues, le Norvégien est l’homme en forme de Manchester City. Un but de Haaland dans une rencontre aussi importante sonne comme une évidence. Surtout que ce dernier se loupe très rarement en C1 quand il s’agit de faire trembler les filets. À seulement 22 ans, il a déjà marqué 33 buts dans sa carrière en Ligue des Champions, dont dix pour sa première campagne avec les Citizens. Et si la rencontre parvenait à mal tourner pour les Cityzens, deux buts ou plus de Serge Gnabry pourraient également vous permettre de réaliser un joli coup.

