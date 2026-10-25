OM - Le Havre : les compositions officielles

L’OM veut enchaîner en Ligue 1. Trois jours après une nouvelle défaite en Ligue Europa, Marseille reçoit Le Havre, lanterne rouge, dans le cadre de la 8e journée de championnat (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 17h15). Les Olympiens ont l’occasion de signer un troisième succès de suite sur la scène nationale et de retrouver la première partie de tableau.

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Bruno Génésio aligne ses cadres pour cette rencontre, à commencer par Egan-Riley et Aguerd en défense centrale, entourés par Weah et Emerson. Hojbjerg fait son retour dans le onze, associé à Nnadi en double pivot. Harit, Abdelli et Paixao évoluent un cran plus haut, en soutien de Gouiri. En face, le HAC se présente en 5-3-2 avec notamment Ndiaye, Ebonog et Richardson dans l’entrejeu et un duo Fofana-Samatta en pointe.

Les compositions :

OM :

Le Havre :