Pays-Bas : Louis van Gaal prêt à reprendre du service

Alors que la fédération néerlandaise explore plusieurs pistes pour le poste de sélectionneur après la démission de Ronald Koeman, Louis van Gaal pourrait effectuer un retour inattendu. D’après De Telegraph, l’ancien entraîneur de 74 ans serait en effet disposé à ouvrir des discussions. Son état de santé, qui avait suscité des inquiétudes ces dernières années, serait désormais pleinement rétabli.

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Toujours très proche de nombreux internationaux néerlandais et attentif à l’évolution du football mondial, Louis van Gaal estime qu’un rôle de sélectionneur correspond parfaitement à son mode de fonctionnement actuel. Une nouvelle aventure avec les Oranje n’est toutefois pas une priorité absolue pour lui : il attend avant tout un signe concret de la fédération avant d’envisager un éventuel retour sur un banc. Affaire à suivre…