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Coupe du Monde

CdM 2026, EdF : quand Rayan Cherki offre des maillots depuis la fenêtre de son hôtel

Par Allan Brevi
1 min.
Cherki avec l'équipe de France @Maxppp

Rayan Cherki continue de faire parler de lui durant cette Coupe du Monde 2026, malgré un rôle encore limité dans la rotation des Bleus. Utilisé principalement en sortie de banc, le milieu offensif tricolore n’a pas encore été titularisé, mais conserve un impact technique important à chaque entrée. Comme l’ensemble du groupe France, il était installé dans sa chambre d’hôtel à Boston en amont du seizième de finale.

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Depuis la fenêtre de son hôtel, Cherki a été aperçu en train de lancer des maillots aux supporters français massés au pied de l’établissement, tout en échangeant sourires et signes de la main. Une séquence insolite, presque irréelle, qui a rapidement circulé et illustré la proximité du joueur avec le public. Le football qu’on aime. Malgré ce statut de joker offensif, l’ex-Lyonnais garde un état d’esprit positif et aura à cœur de se montrer décisif lors du seizième de finale face à la Suède, même sans débuter la rencontre.

Pub. le - MAJ le
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