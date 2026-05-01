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L’entraînement de boxe impressionnant de Rayan Cherki

Par Matthieu Margueritte
3 min.
Rayan Cherki, buteur avec City @Maxppp

Rayan Cherki est un joueur qui a l’habitude de régaler les amateurs de football avec ses gestes techniques. Cette saison, depuis qu’il est arrivé à Manchester City, l’international tricolore a d’ailleurs brillé avec 10 buts et 13 passes décisives en 46 matches.

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Mais Cherki sait également se montrer impressionnant à la boxe. Son coach a en effet publié une vidéo sur Instagram dans laquelle l’ancien Lyonnais s’entraîne avec énormément d’énergie. Un entraînement parfait pour les joutes musclées de Premier League !

Pub. le - MAJ le
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