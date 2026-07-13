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Brajan Gruda reste au RB Leipzig en prêt

Par Aurélien Macedo
1 min.
Gruda @Maxppp

Prêté la saison dernière par Brighton du côté du RB Leipzig, l’ailier allemand Brajan Gruda (22 ans) avait montré de bonnes dispositions avec le club saxon. Ainsi, il avait inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives en 14 apparitions. Des performances qui ont convaincu le RB Leipzig de l’attirer de nouveau.

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«Le RB Leipzig et Brajan Gruda poursuivront leur collaboration la saison prochaine. Les Red Bulls ont en effet convenu de prolonger le prêt de l’attaquant à Brighton & Hove Albion. Au RBL, le joueur gaucher continuera de porter le maillot numéro 10», peut-on lire dans un communiqué.

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