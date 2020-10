FIFA : jour de jugement pour Nasser al-Khelaïfi et Jérôme Valcke

Cinq semaines après la fin de leur procès en Suisse, les prévenus Jérôme Valcke et Nasser al-Khelaïfi vont être fixés sur le sort judiciaire par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (TPF) en début d’après-midi, ce vendredi. Les deux hommes encourent une peine de prison à cause d’une affaire liée au scandale du FIFAgate et à l’attribution de droits médias.

L’homme d’affaires Konstantinos Nteris fait également partie des prévenus. Absent des débats en Suisse, ce dernier encourt également une peine de 30 mois de prison avec un sursis partiel. Le président du PSG risque lui 28 mois, quand l’ex numéro de la FIFA en risque 36. Le sort de ces trois hommes d'affaires devrait être scellé à 13h30.