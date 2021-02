OM : Duje Caleta-Car aussi forfait contre Bordeaux ?

Vainqueur de l'AJ Auxerre mercredi en 32e de finale de Coupe de France, l'Olympique de Marseille a pris un bol d'air frais. Mais en Ligue 1, il va falloir se reprendre et ça passera par un succès au Matmut Atlantique contre les Girondins de Bordeaux dimanche soir. Un match toujours compliqué pour les Phocéens en Gironde. Et pour ce déplacement périlleux, Nasser Larguet risque d'avoir une cascade d'absents.

La suite après cette publicité

Alors que Dimitri Payet est suspendu, Arkadiusz Milik est blessé, tout comme Alvaro Gonzalez ou encore Jordan Amavi. Et en défense centrale, Duje Caleta-Car pourrait aussi être absent comme l'indique RMC Sport. Le média explique que le Croate, absent à Auxerre, a une gêne musculaire et un forfait est très probable. Ce vendredi, Nasser Larguet devrait en dire plus en conférence de presse...