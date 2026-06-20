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Coupe du Monde

Allemagne - Côte d’Ivoire : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Yan Diomandé @Maxppp
Allemagne 2-1 Côte d'Ivoire
winamax
1 1.41 N 5.00 2 6.75 bonus 100€

Ce samedi, la deuxième journée de la Coupe du Monde 2026 continue. On a le droit à un choc dans le groupe E entre l’Allemagne et la Côte d’Ivoire. Les Allemands s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Manuel Neuer qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Johsua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck et Nathaniel Brown en défense. Aleksandar Pavlović et Florian Nmecha composent l’entrejeu. En attaque, Kai Havertz est soutenu par Florian Wirtz, Jamal Musiala et Leroy Sané.

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De leur côté, les Éléphants s’articulent dans un 4-3-3 avec Yahia Fofana dans les cages derrière Wilfried Singo, Odilon Kossonou, Emmanuel Agbadou et Ghislain Konan. Le milieu de terrain est assuré par Franck Kessié, Ibrahim Sangaré et Chris Inao Oulaï. Devant, Ange-Yoan Bonny est en pointe avec Amad Diallo et Yan Diomande dans les couloirs.

Les compositions

Allemagne :

Allemagne

4-2-3-1
Officielle

Côte d’Ivoire :

Côte d'Ivoire

4-1-4-1
Officielle

Le programme TV des matches à venir

Dimanche 21 juin

  • Équateur - Curaçao (2h) sur beIN Sport 1
  • Tunisie - Japon (6h) sur beIN Sport 1
  • Espagne - Arabie saoudite (18h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Belgique - Iran (21h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Uruguay - Cap-Vert (0h) sur beIN Sport 1

Lundi 22 juin

  • Nouvelle-Zélande - Égypte (3h) sur beIN Sport 1
  • Argentine - Autriche (19h) sur beIN Sport 1 et M6
  • France - Irak (23h) sur beIN Sport 1 et M6
Pub. le - MAJ le
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