Liste tardive, fédération en crise… le Mali vit une improbable trêve internationale !

La dernière CAN 2025 avait pourtant laissé entrevoir un Mali capable de rivaliser avec les meilleures sélections du continent. Sans briller offensivement, les Aigles avaient montré une solidité collective certaine, résistant notamment face au Maroc avant de s’extirper d’un huitième de finale accroché contre la Tunisie. Le parcours s’est finalement arrêté en quart de finale face au Sénégal, futur champion d’Afrique déchu de son titre par la CAF. Une élimination frustrante mais loin d’être honteuse, tant les Maliens avaient démontré qu’ils possédaient l’effectif et la discipline nécessaires pour viser plus haut. Sur le terrain, l’équipe semblait en progrès, portée par une génération talentueuse et par l’expérience du sélectionneur belge Tom Saintfiet. En coulisses pourtant, les fondations du football malien commençaient déjà à se fissurer.

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Car quelques jours seulement après cette sortie continentale, la crise institutionnelle a brutalement éclaté au sommet du football national. Une vague de démissions a secoué la Fédération malienne de football, provoquant la chute de son président Mamoutou Touré, dit « Bavieux ». Treize membres du comité exécutif ont quitté leurs fonctions, entraînant mécaniquement la dissolution de l’organe dirigeant selon les statuts de l’instance. Le football malien s’est ainsi retrouvé plongé dans une zone grise administrative, avec la perspective d’une assemblée générale élective et même le spectre d’un comité de normalisation supervisé par la FIFA. Sous ce contexte instable, l’avenir du sélectionneur Tom Saintfiet s’est retrouvé lui aussi fragilisé, le ministère des Sports ayant ouvertement demandé la résiliation de son contrat. Avec des tensions politiques, des rivalités internes et des incertitudes juridiques, la sélection nationale s’est retrouvée au cœur d’un climat délétère qui n’a pas tardé à avoir des répercussions sportives.

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Des joueurs-détectives ont essayé de deviner s’ils étaient convoqués

Cette instabilité a éclaté au grand jour à l’approche de la trêve internationale de mars. Alors que la plupart des sélections avaient dévoilé leur groupe depuis plusieurs jours, le Mali demeurait étonnamment silencieux. Aucun communiqué officiel, ni de conférence de presse, et encore moins de liste de joueurs publiée pendant de longues semaines… Et les supporters ont dû se transformer en enquêteurs improvisés pour reconstituer l’effectif convoqué par fragments, en scrutant les annonces des clubs sur les réseaux sociaux. Certains indices ont ainsi émergé au compte-gouttes, notamment l’absence du milieu du RC Lens, Mamadou Sangaré, laissé au repos après une saison particulièrement chargée, ou encore l’appel de Nathan Gassam annoncé par son club russe de Baltika Kaliningrad. Une situation inhabituelle pour une sélection habituée à communiquer plus clairement, mais qui reflète le flou entourant la gouvernance actuelle du football malien. Entre fédération sans direction stable et sélectionneur fragilisé, l’organisation du rassemblement s’est transformée en véritable casse-tête.

« J’ai encore deux mois avant le prochain rassemblement (en mars, ndlr). Je saurai si je suis toujours sélectionneur (…) J’ai appris sur le net que toute la Fédération a démissionné mais personne ne m’a rien dit », s’était lamenté l’entraîneur de 52 ans lors d’un entretien accordé à la RTBF. Il aura finalement fallu attendre ce mercredi matin pour que la situation se débloque. Après plusieurs jours d’incertitude et de spéculations, la liste officielle a enfin été annoncée avec un retard inhabituel, confirmant une grande partie des noms déjà dévoilés indirectement par les clubs. Cette communication tardive illustre parfaitement l’improbable trêve internationale que traverse actuellement le Mali. Les Aigles doivent désormais se projeter vers leur match amical face à la Russie à Gazprom Arena, dans un contexte sportif et institutionnel particulièrement brouillé. Avec des résultats encourageants sur le terrain et ce chaos administratif en coulisses, la sélection malienne avance aujourd’hui à tâtons, symbole d’un football capable de produire du talent mais régulièrement rattrapé par ses propres turbulences.