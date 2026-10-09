PSG : la sortie provocatrice de Luis Enrique sur les prestations d’Ousmane Dembélé avec l’équipe de France

« En accord avec l’entraîneur et la direction sportive, Ousmane Dembélé et Nuno Mendes bénéficient d’une période de repos. Ils reprendront respectivement l’entraînement les samedi 10 et dimanche 11 octobre. » Demain, à l’occasion de la réception du Mans, le Paris Saint-Germain évoluera donc sans son numéro 10. Mis au repos après une trêve internationale de trois semaines, Ousmane Dembélé (29 ans) a visiblement besoin de souffler. Sur le papier, l’international tricolore (71 sélections, 13 buts) a été le deuxième joueur le plus utilisé par Zinédine Zidane, derrière le défenseur de Chelsea Maxence Lacroix, avec 262 minutes de jeu sur 360 possibles.

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Cependant, les mauvaises langues diront que « Dembouz » a peut-être besoin de couper après ses prestations très compliquées avec les Bleus. Repositionné dans l’axe contre la Turquie (1-0), aux dépens d’un Kylian Mbappé renvoyé sur son aile gauche fétiche, et l’Italie (1-1), avant d’être installé sur l’aile droite face à la Belgique (4-1), le natif de Vernon a été unanimement désigné par la presse comme l’un des grands perdants du dernier rassemblement de l’équipe de France.

«Tu peux payer ton billet tranquille pour aller voir Ousmane dans un stade»

Son dernier match contre les Diables Rouges au Stade de France a d’ailleurs plutôt bien illustré la copie rendue. Sur le terrain, Dembélé n’a pas chômé : il a pressé et a multiplié les courses pour libérer des espaces à ses partenaires d’attaque, mais il n’est pas parvenu à se montrer décisif. L’entrée fracassante de Michael Olise à sa place sur l’aile droite a encore un peu plus appuyé cette impression. Mais cet après-midi, à la veille du retour des Rouge et Bleu au Parc des Princes, Luis Enrique a pris la défense de son attaquant.

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« Je dois dire que je ne suis pas d’accord. Pour moi, il a été brillant comme d’habitude. C’est un joueur différent. Tu peux payer ton billet tranquille pour aller voir Ousmane dans un stade. Il est toujours là pour se montrer, frapper. Il a été très bon. Après la durée de cette trêve, on pense de manière individuelle, on a décidé tous ensemble que Nuno et Ousmane doivent se reposer pour les matchs qu’on va avoir. C’est normal, vous devez vous habituer parce que ce sera quelque chose de typique cette saison. » C’est dit.