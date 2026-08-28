Chelsea : Enzo Fernandez écarté par Xabi Alonso

L’avenir d’Enzo Fernandez à Chelsea semble de plus en plus incertain. Le milieu argentin n’a pas été retenu par Xabi Alonso pour la victoire contre Luton Town (2-0) en Carabao Cup, alors que l’entraîneur espagnol avait initialement annoncé qu’il participerait à la rencontre. « C’était ma décision, prise en concertation avec le club. Enzo est un vrai professionnel. C’était une décision que j’ai prise. On verra ce qui se passera dimanche contre Brighton », a expliqué Xabi Alonso après la qualification des Blues, rapporte AS. Une absence qui intervient alors que les discussions autour d’un départ du joueur s’intensifient. Enzo Fernandez serait désormais sur le point de rejoindre Manchester City, le joueur a déjà fait savoir à Chelsea qu’il souhaitait retrouver Enzo Maresca.

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Un départ de l’Argentin obligerait Chelsea à se renforcer au milieu de terrain dans les derniers jours du mercato. Plusieurs joueurs sont déjà associés aux Blues en Angleterre, parmi lesquels Alex Scott, Manu Koné, Adam Wharton, Eduardo Camavinga et Martín Zubimendi. Manchester City pourrait de son côté réaliser l’un des transferts les plus importants de son histoire après avoir déjà considérablement investi cet été pour recruter Elliot Anderson et Ayyoub Bouaddi. Aucun accord définitif n’a encore été annoncé entre les deux clubs, mais la décision de Xabi Alonso de se passer d’Enzo Fernandez en coupe, ajoutée à la volonté de départ prêtée au joueur, renforce la possibilité d’un transfert avant la fermeture du marché.