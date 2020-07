Angers recrute Enzo Ebosse

Formé au RC Lens, Enzo Ebosse avait pris la direction du Mans l'été dernier. Avec la formation sarthoise, le latéral gauche de 21 ans a d'ailleurs disputé 18 rencontres toutes compétitions confondues pour deux passes décisives. Et le Français va connaître un nouveau club.

Le natif d'Amiens vient en effet de s'engager en faveur d'Angers, qui a annoncé la nouvelle via un communiqué : «passé par le RC Lens et plus récemment par Le Mans, le jeune arrière gauche Enzo Ebosse s'est engagé avec Angers SCO jusqu'en 2023.»