LdC : l’UEFA rejette la demande des clubs anglais

L’UEFA a tranché. En effet, la demande des clubs de Premier League visant à élargir le nombre de joueurs inscrits en Ligue des Champions a été rejetée selon The Guardian. Plusieurs formations anglaises militaient pour porter les effectifs à 28 joueurs dès la saison prochaine, afin de s’adapter à l’intensification du calendrier et de limiter les risques de blessures. Mais cette proposition, évoquée lors d’une réunion du comité des compétitions interclubs le mois dernier, n’a finalement pas été retenue. Le règlement a été validé sans modification, maintenant la limite actuelle à 25 joueurs, une règle en vigueur depuis près de 20 ans.

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Ce refus s’explique notamment par l’opposition ferme de plusieurs clubs espagnols, dont l’Atlético de Madrid, le Séville FC et la Real Sociedad. Ces derniers redoutent que les clubs anglais, déjà dominants économiquement, profitent d’un effectif élargi pour renforcer encore leur avantage compétitif sur la scène européenne. Dans un contexte dans lequel la nouvelle formule de la Ligue des Champions a déjà alourdi le calendrier avec davantage de matchs, le débat pourrait toutefois revenir sur la table…