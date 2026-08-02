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Manchester United veut s’offrir un international anglais

Par Allan Brevi
1 min.
carrick @Maxppp

Manchester United continue de surveiller attentivement la situation de Lewis Hall, le jeune latéral gauche de Newcastle. Les Red Devils apprécient fortement le profil de l’international anglais, capable d’apporter de la qualité dans le couloir gauche, mais savent que l’opération s’annonce complexe alors que les Magpies ne semblent pas disposés à se séparer facilement de leur joueur.

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À la recherche d’un renfort à ce poste, Manchester United doit composer avec une situation délicate dans son effectif. Luke Shaw reste pour le moment la seule option confirmée au poste de latéral gauche, tandis que le club explore plusieurs pistes sur le marché selon le Daily Mail. Le dossier Hall reste donc suivi en interne, même si aucune avancée concrète n’est encore à signaler.

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