Pourquoi les équipementiers misent autant sur le foot féminin ?

En France, le foot est toujours un sport d’hommes. Mais petit à petit, les femmes grignotent leur retard avec un engouement sans précédent via une croissance à deux chiffres et un vaste plan de développement du football féminin mené par la FFF, qui attend 500 000 licenciées en 2028. Au niveau professionnel, les femmes prennent de plus en plus de place que ce soit au niveau des compétitions nationales, mais surtout internationales qui permettent au foot féminin de bénéficier d’une vraie exposition médiatique. Il y a quelques jours, Grace Geyoro a quitté le PSG pour rejoindre les London City Lionesses contre un chèque de 1,5 M€. Une somme qui peut paraître faible par rapport au football masculin, mais qui reste sans précédent chez les femmes.

Autant de signaux forts qui montrent qu’une femme footballeuse n’est plus une anomalie, mais plutôt une forme de normalité. Le football féminin attire un public diversifié (jeunes, femmes, familles), différent de celui du football masculin, offrant aux marques une opportunité de toucher de nouveaux consommateurs. Et les équipementiers l’ont bien compris. Dans un marché masculin saturé, les grandes marques de sport misent de plus en plus sur le football féminin pour différentes raisons stratégiques, sociétales ou économiques.

Le foot féminin porté par de véritables icônes mondiales

Précurseur dans le domaine, Nike œuvre depuis longtemps pour développer le football féminin. Dès 2018, la marque au Swoosh a développé un maillot dédié à l’Équipe de France féminine. Plus récemment, Nike a présenté la Phantom Luna, une toute nouvelle paire de crampons pensée pour les besoins des footballeuses qui ont une morphologie de pied différente de celle des hommes. Mais le résultat, qui a nécessité près de deux ans de recherche et développement, est bluffant et colle aux besoins des athlètes avec une adhérence, une tenue ajustée au niveau de la cheville et un toucher de balle amélioré grâce à de plus grandes zones de toucher sur la chaussure.

Autre preuve de cette évolution, la présence de nombreuses égéries dans le football féminin. Des joueuses devenues de véritables icônes mondiales drainant des millions de followers sur les réseaux sociaux (3,2 millions pour Alexia Putellas égérie Nike et lauréate du dernier Ballon d’Or). Dernier exemple en date, Sam Kerr, l’une des meilleures attaquantes du monde, qui évolue à Chelsea. Comme un Neymar, un Kylian Mbappé ou un Cristiano Ronaldo, l’internationale australienne aux 1,7 million de followers sur Instagram, a elle aussi sa propre chaussure Mercurial "Sam Kerr".

Responsable de magasin chez Foot.fr à Plan de Campagne, Katia assiste à l’émergence du foot féminin qui prend de plus en plus de place dans son magasin. «Quand une pratiquante vient en magasin, elle sait ce qu’elle veut, elle a une idée en tête et elle a déjà fait un benchmark avant de venir. Elle veut un produit, une couleur qui soit plutôt fun, pas forcément du noir ou du blanc classique. En général, à l’essayage, on ne propose pas plusieurs marques ou plusieurs silos. Elle va nous dire, je veux une Mercurial, elles savent ce qu’elles veulent», explique-t-elle avant de nous raconter une anecdote savoureuse à propos de cette fameuse Mercurial "Sam Kerr" : «la semaine dernière, une femme est venue de Toulon pour acheter la Mercurial Sam Kerr. Ce sont l’esthétisme de la paire et le fait que ce soit une paire dédiée aux femmes l’a fait se déplacer jusqu’au magasin. Ce genre de chose n’existait pas avant».

Des produits développés spécialement pour le foot féminin

Et pour coller aux exigences de ce nouveau public, les équipementiers mettent les petits plats dans les grands pour profiter de ce prometteur marché où tout est encore à faire. «Aujourd’hui, la pratiquante ne veut plus de crampons "junior" qu’on fournit en Junior jusqu’au 38,5. On fait de plus en plus de petites tailles en Elite (la version haut de gamme du crampon) qui sont des paires hommes en petite taille. Ce sont souvent les pratiquantes qui vont acheter ce genre de produits. Au niveau de la technologie, elles recherchent des produits haut de gamme», abonde Katia avant d’aller plus loin : «l’esthétique est aussi importante que le confort. On a des miroirs sous les banquettes au niveau de l’essayage. Elle va regarder comme la paire lui va, si ça ne fait pas trop de grand pied. Dans l’esthétisme, la pratiquante est assez exigeante.»

De plus en plus, que ce soit lors d’une première inscription dans un club de foot ou simplement un renouvellement d’équipements, elles sont de plus en à pousser la porte du magasin. «Il y en a toujours eu, que ce soit au niveau des fillettes, des adolescentes ou même des adultes. Mais là on voit qu’il y a un petit frémissement.» Et si ce frémissement est notable au niveau des crampons, il l’est tout autant dans la partie training et maillots où un effort conséquent a été fait par les équipementiers ces derniers mois. Désormais, la femme a son corner et son espace dédié. Elle peut avoir des produits adaptés à sa morphologie et n’a plus besoin de s’équiper chez les hommes. «Avant, elles prenaient beaucoup des maillots hommes. Maintenant et avec l’effort conséquent que font les équipementiers, on a de plus en plus de demandes de maillots avec la coupe femme. Ici on vend beaucoup de maillots de l’OM, de l’Équipe de France féminine. Mais on ressent vraiment une différence depuis quelques mois», justifie-t-on chez Foot.FR.

Une concurrence féroce entre les équipementiers

Forcément, la concurrence entre les différents acteurs du marché est féroce pour avoir la meilleure exposition possible et donc récupérer la plus grosse part du gâteau. En 2023, la marque à la virgule équipait 7 des 8 quarts de finaliste de la Coupe du Monde 2023. Quant à adidas, elle équipe la meilleure formation du monde, à savoir l’Espagne, vainqueur du Mondial 2023. La marque aux trois bandes équipe aussi l’OL Lyonnes mais aussi le vainqueur de la dernière Ligue des Champions féminine, Arsenal. De son côté, Puma est un peu plus en retrait, mais reste l’équipementier des équipes féminines de Manchester City ou encore du Portugal.

Dans un contexte économique en berne dans ce secteur d’activité, les équipementiers ont bien compris l’enjeu que représente le foot féminin. Un marché où tout est possible, tout est à construire et qui dispose d’une forte marge de progression aussi bien au niveau de l’engouement que des opportunités commerciales qu’il représente. Mais c’est aussi une manière pour les marques de renforcer leur image au sein d’un public diversifié et de développer des valeurs alignées avec les attentes des consommateurs modernes, surtout les jeunes générations (Gen Z et Millennials).