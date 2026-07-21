Un scandale sur la vie privée de Michael Olise éclate en Allemagne

Michael Olise vit décidément un été agité. Meilleur passeur de la Coupe du Monde 2026, le milieu offensif français de 24 ans a connu une fin de tournoi plus compliquée, mais son nom fait toujours autant parler. La raison est simple : le Real Madrid aimerait le recruter et nous vous avions révélé que le principal intéressé était très chaud à l’idée de rejoindre son ami Kylian Mbappé dans la capitale espagnole. En attendant de voir si son rêve merengue se réalisera ou non, Olise doit faire face ce matin à un scandale en Allemagne qui touche sa vie privée. Bild vient en effet de publier en Une un témoignage de Fatima Zaunbrecher, une femme allemande d’origine marocaine de 34 ans qui révèle que la star des Bleus a un enfant caché, âgé aujourd’hui de 20 mois.

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Le journal précise qu’Olise a rencontré cette jeune femme vivant à Düsseldorf il y a quatre ans. «À l’époque, il jouait à Crystal Palace à Londres et n’était pas encore une grande star. On s’est tout de suite bien entendus. Il est à moitié algérien, je suis à moitié marocaine. Ce sont des pays voisins. Quand il a voulu m’embrasser lors de notre première rencontre, je l’ai arrêté et je lui ai dit qu’on ferait mieux d’apprendre à mieux se connaître. Il l’a accepté. À partir de là, je me rendais régulièrement à Londres», a déclaré Mme Zaunbrecher. Leur relation aurait duré deux ans et deux semaines après avoir rompu avec le Français, la jeune femme aurait appris qu’elle était enceinte. Un test de paternité aurait été fait à Munich, confirmant qu’Olise était bien le père.

Olise prêt à trouver un accord à l’amiable

La suite ? Olise a reconnu la petite Aaliyah Noor comme sa fille, mais «il ne veut ni la voir ni lui verser un centime», explique le média allemand qui ajoute : «lorsque Fatima lui a envoyé des photos de la petite après la naissance, il n’aurait pas réagi. Seuls les avocats d’Olise auraient pris contact avec elle et lui auraient proposé une pension alimentaire. Mais seule une pension alimentaire de 836,50 euros par mois lui aurait été proposée pour l’enfant. Plus tard, ils ont porté ce montant à 2 000 euros». Depuis, Fatima Zaunbrecher assure qu’elle n’a reçu aucun centime de cette pension alimentaire et que le conflit dure depuis deux ans. «Ça me déchire de voir à quel point quelqu’un peut être insensible envers son propre enfant. Il ne me parle pas non plus et se contente d’envoyer ses avocats à ma place. Et ceux-ci m’envoient alors des lettres dans lesquelles il est écrit qu’il « ne serait pas judicieux que leur client voie l’enfant ». Une autre de ses avocates m’a écrit que je devrais acheter des vêtements d’occasion à la petite, afin de mieux gérer l’argent dont je dispose actuellement.»

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Face à ce grand déballage public, le clan Olise assure que le joueur aurait proposé dès le début d’aider la jeune femme et qu’il serait toujours disposé à trouver un accord à l’amiable. Et ce n’est pas tout puisque le clan du Français assure que Fatima Zaunbrecher a tenté en vain d’obtenir devant les tribunaux français une pension alimentaire mensuelle de 60 000€ alors que le joueur du Bayern Munich n’aurait jamais refusé de versement de pension alimentaire et qu’il aurait même proposé de payer une somme supérieure au barème maximal prévu par la législation allemande. Personnage d’ordinaire très discret, Michael Olise se serait sans doute bien passé de ce scandale sur la place publique.