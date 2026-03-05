CdM 2026 : une belle initiative sera mise en place pour le rayonnement de l’Afrique

La FIFA a annoncé que certains maillots de la Coupe du Monde 2026 seront produits en Afrique de l’Ouest dans le cadre du projet « Made in West Africa ». Comme stipulé, l’objectif est de valoriser la production locale de coton et de renforcer l’industrie textile de la région.

Le Bénin a été sélectionné pour participer à la confection de ces maillots, une initiative qui pourrait également s’étendre à d’autres pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Tchad et la Côte d’Ivoire. Une opportunité importante pour dynamiser l’économie locale et promouvoir le savoir-faire textile africain.