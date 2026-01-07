Manchester United a tranché pour Rashford

Son nom avait été effacé par Manchester United, ou plutôt par son coach Ruben Amorim, il y a quelques mois en Angleterre. Désormais, Marcus Rashford a trouvé son bonheur au FC Barcelone où il semble se plaire et contribue grandement à la bonne saison du club catalan. À l’heure actuelle, Amorim a été licencié par sa direction et d’après les informations de The Sun, à aucun moment le départ du coach portugais remettrait en cause le retour de la star anglaise dans les mains de Manchester United. La source rapporte «ce sont des décisions prises par le club plutôt que par le manager».

Un avenir en Espagne semble se dessiner pour lui, et cela ne semble pas être une mauvaise décision. Premier du championnat espagnol sous les ordres d’Hansi Flick, l’Anglais a déjà inscrit spet buts et délivré huit passes décisives avec la tunique espagnole. Une route semée d’embûche, mais qui reste très inspirante pour le joueur de 28 ans.