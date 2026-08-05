Le Real Madrid va lâcher près de 140 M€ pour s’offrir Yan Diomandé

Le Real Madrid est en ébullition. Ce mercredi, les agents de Vinicius Jr se sont rendus à Valdebebas afin de discuter au sujet de sa prolongation de contrat. Ils en ont aussi profité pour évoquer le cas de Yan Diomandé, qui est aussi un client de Roc Nation. Le PDG de l’agence, Michael Yormark, a d’ailleurs publié un message énigmatique sur les réseaux sociaux. « Ciel bleu à Madrid, il fait beau aujourd’hui.» De quoi alimenter les rumeurs concernant Vini Jr et/ou Diomandé. Un joueur qui est dans le viseur des Merengues.

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Courtisé par Liverpool et le PSG, l’Ivoirien a donné sa préférence aux pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu, qui ont avancé pendant longtemps tapis dans l’ombre. Alors qu’on pensait que ce dossier serait bouclé assez rapidement, puisque c’était la volonté de toutes les parties, il traîne en longueur depuis des jours. La raison ? Son entourage, notamment plusieurs agents, bataille en coulisses. Ce qui retarde tout le processus de recrutement. Ce mercredi, Sky Germany a révélé que les discussions ont repris entre le Real Madrid et Leipzig. Le média allemand a évoqué des échanges positifs.

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Le Real Madrid va faire sauter la banque

Ce qui va dans le sens des informations publiées peu après par Marca. Le média espagnol assure que le dossier a considérablement avancé ces dernières heures et qu’on n’est plus très loin d’une officialisation. Diomandé, qui est actuellement en Autriche avec son club, attend le feu vert pour voyager pour Madrid afin de passer sa visite médicale et parapher son contrat. Sky Germany* a les mêmes informations et précisé que les deux écuries finalisent les derniers détails avant de boucler ce deal à plusieurs millions d’euros.

Ces derniers jours, on a parlé d’une opération à 120 M€. Puis, récemment, ce chiffre a grimpé à 130 M€. Ce mercredi, Sky Germany parle d’un transfert compris entre 130 et 140 M€. Bild confirme que ce sera un montant plus élevé que les 120 M€. Il s’agira de la plus grosse vente de l’histoire de Leipzig et certainement de l’achat le plus onéreux des Merengues. Quoi qu’il en soit, toutes les parties semblent soulagées que ce dossier avance enfin dans le bon sens. Ce n’est donc plus qu’une question de temps avant que Diomandé rejoigne Madrid, sauf ultime retournement de situation.