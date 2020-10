Everton signe l'espoir Ben Godfrey

Après un recrutement bien fourni au milieu de terrain avec les arrivées de Doucouré, James Rodriguez et Allan, Everton s'était mis en quête d'un défenseur central. Alors que des pistes comme Jean-Clair Todibo ou Kurt Zouma auraient été évoquées en interne, c'est finalement Ben Godfrey qui rejoint l'actuel leader de Premier League.

Arrivé de Norwich, le défenseur anglais de 22 ans a signé un contrat de 5 ans avec les Toffees, le liant au club jusqu'en 2025. « C'est un honneur de signer pour Everton et de faire partie d'un immense club. Je suis très reconnaissant de l'opportunité et j'ai hâte de commencer. Le but est de gagner des trophées et de gagner des matchs », a déclaré le joueur dans le communiqué du club.

