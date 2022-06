Téji Savanier prolonge son aventure à Montpellier

Le Montpellier Hérault Sport Club vient d'officialiser la prolongation de son meneur de jeu et capitaine Téji Savanier jusqu'en 2026. La plus grosse recrue de l'histoire de la Paillade a fait son retour dans sa ville natale à l'été 2019 contre 10 millions d'euros en provenance du Nîmes Olympique. Depuis, il a disputé 85 rencontres sous le maillot pailladin pour 21 buts et 17 passes décisives, en plus d'avoir été désigné porteur du brassard depuis le départ d'Andy Delort à l'OGC Nice.

Suivi par plusieurs clubs français (OL, Nice) et même étrangers (Fiorentina, MLS...), le principal intéressé a également confié sa joie de renouveler sa confiance au club de sa ville : «ça me fait vraiment plaisir de signer cette prolongation de contrat aujourd’hui. Beaucoup de choses se sont dites sur les réseaux sociaux mais voilà : aujourd’hui je suis là, je suis bien au Montpellier Hérault jusqu’en 2026 et je suis très content de le dire ! C’est un rêve pour moi d’être capitaine dans mon club, dans ma ville et c’est encore plus vrai avec un Président comme Laurent Nicollin. Je suis fier d’être aussi son capitaine. L’être le jour de l’inauguration du Stade Louis-Nicollin serait vraiment quelque chose d’énorme à vivre.»