Le réveil tonitruant de Leroy Sané avec le Bayern

On a retrouvé le Leroy Sané des grands soirs ! Capable de faire la différence à lui tout seul comme il l'avait déjà montré par le passé. Lors de la large victoire du Bayern face au Viktoria Plzen, c'est d'ailleurs lui qui a ouvert le score après un rush en solitaire dans la défense tchèque et une frappe limpide qui a laissé Marian Tvrdon totalement impuissant. L'attaquant allemand du club bavarois s'est même offert un doublé en deuxième période après un contrôle subtil et une nouvelle frappe pleine de classe qui a à nouveau trompé le gardien slovaque du club tchèque. Une performance de haute voltige qui confirme son retour au premier plan. Julien Nagelsmann a ainsi pu faire souffler le joueur de 26 ans en le sortant à l'heure de jeu.

Et justement, lorsque le numéro 10 bavarois a été remplacé à la 58ème minute par l’attaquant français Mathys Tel, les spectateurs présents à l’Allianz Arena ne s'y sont pas trompées et se sont levés d'un seul homme pour saluer la performance de leur joueur. Une ovation qui venait récompenser la très bonne partition de Leroy Sané après son match de gala contre le Viktoria Pilsen mais pas seulement. Leroy Sané est d'ailleurs le deuxième joueur seulement après Robert Lewandowski (en 2019-20 et 2021-22) à marquer pour le Bayern lors des trois premiers matchs de Ligue des champions au cours d'un même saison. Les supporters bavarois ont compris que l'attaquant allemand avait retrouvé ses sensations, celles-là même qui lui ont permis de devenir l'un des jeunes joueurs les plus en vus de sa génération.

Une forme retrouvée

De retour en Allemagne il y a un peu plus de deux ans maintenant, après quatre saisons plutôt réussies en Premier League avec Manchester City, Leroy Sané a mis du temps à prendre ses marques avec le Rekordmeister. L'attaquant virevoltant a même un peu déçu lors de ses deux premières années avec le Bayern. Si ses statistiques restaient plutôt bonnes (10 réalisations et 12 passes décisives en 44 rencontres en 2020-21 et 14 buts pour 15 offrandes en 45 matches lors du précédent exercice), on note une progression qui se confirme encore cette saison. D'autant plus que cette période compliquée est désormais derrière lui. Surtout, Julian Nagelsmann lui fait dorénavant encore plus confiance. Il est mis dans les meilleurs conditions par l'entraineur bavarois et le joueur s'épanouit donc à nouveau.

Si on s'attarde sur le cas du numéro 10 du Bayern, on se rend compte que son retour en forme n'a rien à voir avec le hasard. Depuis le début de la saison, l'international allemand a retrouvé son meilleur niveau. Auteur de huit réalisations et trois passes décisives en treize rencontres toutes compétitions confondues avec les Bavarois, Leroy Sané est en train de répondre aux attentes placées en lui. Au-delà de ses statistiques plus qu'honorables, ses chiffres prouvent, si ce n'était pas déjà fait, qu'on peut encore compter sur lui pour débloquer des situations compliquées, d'autant plus que le Bayern ne vit pas une de ses saisons les plus tranquilles, en Bundesliga notamment.