Oviedo : Santi Cazorla écope d’un rouge direct pour la première fois

Par André Martins
1 min.
Santi Cazorla avec Oviedo contre Valladolid @Maxppp
Oviedo 0-0 Majorque

Alors qu’il espérait relancer ses chances de maintien avec une victoire, Oviedo a finalement concédé le nul face à Majorque (0-0) en Liga, avec en plus deux expulsions en fin de match. La première fut historique, puisque Santi Cazorla a reçu son premier carton rouge direct en carrière à 40 ans, après l’intervention du VAR. Avant cela, le milieu espagnol n’avait été expulsé qu’une seule fois, il y a une décennie, en écopant de deux cartons jaunes lors d’un match avec Arsenal.

À cette sanction s’est ajoutée l’expulsion de Fede Viñas, jugée excessive par beaucoup, puisque l’arbitre ne lui avait même pas donné de carton jaune avant de revoir sa décision. Ces deux absences majeures laissent Oviedo démuni pour le match contre Séville dans une semaine.

