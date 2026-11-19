Neymar a une nouvelle fois fait parler de lui pour son comportement en dehors du jeu. Mercredi soir, après la victoire de Santos sur la pelouse de Coritiba (1-0), lors de la 35e journée du championnat brésilien, l’attaquant de 34 ans s’est emporté contre plusieurs supporters adverses qui le provoquaient depuis les tribunes du stade Couto Pereira. Visiblement agacé, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone a répondu par une série d’insultes, allant jusqu’à prédire la relégation de Coritiba en deuxième division. « Arrête de déconner ! Tu vas en Serie B, espèce d’idiot. Tant pis pour toi ! Vous devez me respecter, bande de bras cassés ! », a-t-il lancé en direction des supporters. Une altercation survenue après le coup de sifflet final, alors que Santos venait de décrocher un succès précieux à l’extérieur.

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De retour dans le onze de départ après avoir manqué deux rencontres en raison d’une suspension, Neymar s’était pourtant montré particulièrement actif pendant la rencontre. Le numéro 10 de Santos a multiplié les initiatives individuelles, tentant notamment plusieurs petits ponts sur ses adversaires et se procurant trois occasions de but. Deux de ses tentatives ont terminé hors du cadre, tandis que la troisième a été repoussée par le gardien Pedro Rangel. Également impliqué dans l’action ayant conduit au but de Gabriel Barbosa, le Brésilien a eu quelques échanges tendus avec le milieu adverse Thiago Santos. Neymar retrouvait la compétition après avoir été sanctionné pour une accumulation de cartons jaunes et une expulsion lors du match contre Bahia, le 24 octobre. Son retour s’est donc accompagné d’une victoire pour Santos, mais aussi d’un nouvel épisode de tension avec les supporters adverses.